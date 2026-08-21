ULTIME NOTIZIE 21 AGOSTO 2026

David e Victoria Beckham a passeggio mano nella mano per Capri

Capri (Na), 21 ago. (askanews) - David e Victoria Beckham a passeggio per le strade di Capri mano nella mano. La coppia più glamour del Regno Unito è stata immortalata nella celebre Piazzetta dell'isola azzurra, elegantissimi: Victoria, imprenditrice e stilista, ex Spice girls, in abito bianco; David, imprenditore, dirigente sportivo ed ex calciatore, anche lui in colori chiari, maglioncino sulle spalle e un cappellino con visiera, nel tentativo di camuffarsi tra la folla di turisti.

I Beckham come ogni anno trascorrono le loro vacanze in Italia. Prima di arrivare a Capri con il loro yacht erano stati in Costiera Amalfitana.

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