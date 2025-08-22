ULTIME NOTIZIE 22 AGOSTO 2025

David e Victoria Beckham a Capri per una vacanza glamour

Capri, 22 ago. (askanews) - Capri sempre più glamour. La famiglia Beckham ha scelto l'isola azzurra per le vacanze. David e Victoria sono stati avvistati a passeggio mano nella mano per le stradine e nella celebre Piazzetta.

La coppia di imprenditori britannici, molto attivi sui social, ha cercato di mimetizzarsi tra la folla di turisti durante la passeggiata mattutina con sosta per lo shopping nelle boutique. Cappellino con visiera per lui e cappello a tesa larga per lei a coprire gran parte del viso, la coppia elegante ma informale, terminata la passeggiata è salita su un van per fare ritorno in porto da dove ha poi raggiunto un mega yacht.

