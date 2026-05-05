ULTIME NOTIZIE 05 MAGGIO 2026

David, Barbara Ronchi: boicottare non è la soluzione, meglio parlarsi

Roma, 5 mag. (askanews) - "Boicottare non ho mai pensato che potesse essere una soluzione". Così l'attrice Barbara Ronchi arrivando al Quirinale per il consueto incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ogni anno riceve i candidati dei David di Donatello. La cerimonia di premiazione della 71esima edizione si tiene il 6 maggio, trasmessa in diretta, in prima serata su Rai 1, dagli studi di Cinecittà, condotta da Flavio Insinna e Bianca Balti.

"Io stimo molto il lavoro di Piera De Tassis, quindi secondo me era importante esserci per l'Accademia dei David che non c'entra niente - ha aggiunto - "noi dobbiamo essere forti e compatti insieme, immagino che qualcosa faremo, penso sia più importante esserci per dire che non esserci, lavorare nei tavoli e parlarsi, provare una soluzione perché io penso che tutti quanti abbiamo la voglia, ma tutti anche le istituzioni, di far tornare il cinema italiano quello che era, di farci tornare nei grandi festival e di farci essere quello che siamo".

Ronchi è candidata come miglior attrice protagonista per "Elisa".

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