ULTIME NOTIZIE 08 MAGGIO 2026

David Attenborough fa 100 anni: portò le meraviglie della Terra in tv

Milano, 8 mag. (askanews) - Naturalista, divulgatore scientifico, ambientalista, inventore dei documentari dedicati alla natura e agli animali così come li come li conosciamo oggi: compie 100 anni David Attenborough, l'uomo che ha portato le meraviglie del Pianeta sugli schermi tv dei britannici e di tutto il mondo.

La sua casa è la Bbc, dove ha lavorato per 8 decenni, fin dagli anni Cinquanta - fra le serie più celebri "Life on Earth" - continuando poi a occuparsi di documentari anche dopo i 90 anni. La tv nazionale britannica lo celebra con un'intera settimana di programmazione dedicata alla sua vita e eventi alla Royal Albert Hall.

Grande appassionato di natura, ha studiato zoologia e geologia all'università, ebbe l'intuizione di filmare le specie nel loro habitat naturale, con spedizioni rischiose negli angoli più remoti del Pianeta, raccontandoli poi con i suoi modi pacati e rispettosi, di natura e scienza.

Da decenni usa la sua voce e il suo prestigio per la lotta ai cambiamenti climatici e la protezione della biodiversità.

Nel Regno Unito è una istituzione, era una sua grande fan anche la Regina Elisabetta che lo nominò cavaliere e con cui condivide l'anno di nascita, il 1926.

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