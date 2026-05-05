ULTIME NOTIZIE 05 MAGGIO 2026

David, Anna Ferzetti: "È stato un anno bellissimo, sono molto felice"

Roma, 5 mag. (askanews) - "Un ritorno a casa, sono molto onorata di stringergli la mano": così arrivando al Quirinale per essere ricevuta dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella assieme agli altri candidati, l'attrice Anna Ferzetti, candidata come miglior attrice per il film "La Grazia" di Paolo Sorrentino, alla 71esima edizione dei Premi David di Donatello, la cui cerimonia è in programma mercoledì 6 maggio in diretta su Rai 1. "È stato un anno bellissimo e infatti sono molto felice", ha aggiunto.

"Sono tanti anni che lavoro, ho seminato e sto raccogliendo, sono orgogliosa. Sono stata tenace, la perseveranza mi ha aiutato a non cadere, non ho mollato, sono molto contenta", ha sottolineato.

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