Data analysis nel mercato degli eventi con l'intelligenza artificiale

Padova, 4 ago. (askanews) - L'intelligenza artificiale entra nel mercato degli eventi e trasforma congressi, convention e appuntamenti aziendali in fonti strutturate di dati, informazioni e indicazioni strategiche. È questa la prospettiva proposta da Live Meaning, piattaforma ideata da Net in Progress in collaborazione con Nova Partners, che punta a recuperare e rendere misurabile il patrimonio di contenuti prodotto nel corso dei grandi eventi. La piattaforma è stata utilizzata nel corso del diciannovesimo Congresso nazionale della UIL, che si è svolto a Padova, dove ha digitalizzato integralmente il dibattito politico e sindacale.

"Ogni anno in Italia - ha detto Roberto Miscioscia, amministratore delegato di Net in Progress - vengono realizzati 367mila eventi tra congressi, convegni ed eventi aziendali, oltre mille al giorno. Questi convegni e eventi realizzano 4 milioni di ore di contenuti ogni anno. Questo è il numero che ci ha fatto realizzare che LiveMeaning, una piattaforma basata sull'intelligenza artificiale, può realizzare un valore aggiunto, cioè mappare i contenuti, parole chiave, concetti chiave dei relatori che partecipano a questa enorme quantità di eventi".

Il mercato degli eventi e della live communication ha raggiunto un valore di un miliardo e 123 milioni di euro, con una crescita del 12,2% degli investimenti aziendali e delle attività delle agenzie. A fronte di risorse così consistenti, resta però aperto il problema della dispersione dei contenuti. Live Meaning ha l'obiettivo di superare questo limite, introducendo nella convegnistica strumenti di data analysis, analisi semantica e misurazione dei contenuti. "Questo fa sì che le parole possano diventare patrimonio per le organizzazioni", ha aggiunto Miscioscia.

L'idea è quella del "Return on Content", vale a dire il ritorno generato dai contenuti prodotti durante un evento. Accanto al tradizionale ritorno economico, organizzativo o mediatico, diventa così possibile valutare anche il valore intellettuale e informativo di un congresso, di una convention o di un incontro aziendale.