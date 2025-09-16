ULTIME NOTIZIE 16 SETTEMBRE 2025

D'Aprile (Mase): attenzione massima a economia circolare

Roma, 16 set. (askanews) - "È sempre un un onore e un piacere partecipare alle giornate di Trevi. Quest'anno il tema è appunto che fine fa la transizione. Rispetto alle sfide globali la transizione è diventata ormai un'accelerazione e la nostra agenda come ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica ormai è dettata dalle sfide globali che poi necessariamente si ripercuotono sulle strategie europee". Lo ha sottolineato Laura D'Aprile, Capo dipartimento sviluppo sostenibile del Mase, in occasione delle Giornate dell'Energia e dell'economia circolare a Trevi, organizzate da Globe Italia e WEC Italia.

"Noi stiamo lavorando molto per supportare le filiere dell'economia circolare, soprattutto quelle che in questo momento risentono delle maggiori criticità a causa del problematiche relative al commercio globale, parliamo soprattutto - ha spiegato D'Aprile - della filiera del tessile della filiera delle plastiche. Siamo quindi lavorando e finalizzando lo schema di Responsabilità estesa del produttore per il tessile e abbiamo introdotto una serie di incentivi per le plastiche riciclate. Ovviamente il nostro compito non si limita qui, stiamo seguendo i negoziati del G7 del G20 come sempre seguiremo la Coop 30 per portare le nostre istanze a livello internazionale e seguiamo tutta la normativa comunitaria in fase ascendente e ovviamente poi in fase discendente, quindi la nostra attenzione è massima per cercare di garantire lo sviluppo che l'economia circolare italiana merita".

ECONOMIA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi