ULTIME NOTIZIE 24 MARZO 2026

Danimarca, gli elettori della Gronelandia in fila per il voto

Nuuk, 24 mar. (askanews) - I groenlandesi in fila ai seggi per eleggere i loro due rappresentanti al Parlamento danese. La socialdemocratica Mette Frederiksen potrebbe essere rieletta Primo Ministro, soprattutto grazie alla sua opposizione alle ambizioni del presidente statunitense Donald Trump sull'isola artica. A Nuuk, il voto potrebbe rivelarsi decisivo, con i partiti indipendentisti e la destra che sperano di conquistare i due seggi attualmente occupati dalla sinistra. Il Primo Ministro della Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen (di destra), ritiene che queste siano "le elezioni più importanti nella storia" di questo territorio autonomo danese.

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