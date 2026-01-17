ULTIME NOTIZIE 17 GENNAIO 2026

Danimarca, a migliaia contro Trump: "Giù le mani dalla Groenlandia"

Roma, 17 gen. (askanews) - Migliaia di persone in piazza a Copenaghen per protestare contro l'intenzione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di annettere la Groenlandia, territorio autonomo danese.

La protesta fa seguito all'avvertimento lanciato dal presidente Usa di nuovi dazi doganali per i paesi che si oppongono al suo progetto di annessione. "Abbiamo un bisogno enorme della Groenlandia per la sicurezza nazionale" continua a ripetere Trump. Sventolando le bandiere della Danimarca e della Groenlandia, i manifestanti hanno formato un mare rosso e bianco davanti al municipio della capitale, scandendo "Kalaallit Nunaat!", ovvero il nome in lingua groenlandese della Groenlandia.

Prevista una tappa della manifestazione davanti all'ambasciata degli Stati Uniti nella capitale danese. Le proteste hanno coinciso con la visita a Copenaghen di una delegazione bipartisan del Congresso degli Stati Uniti, che ha chiarito l'opposizione di molti americani alle minacce bellicose dell'amministrazione Trump.

ESTERI
