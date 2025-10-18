ULTIME NOTIZIE 18 OTTOBRE 2025

Daniele Gattano torna con Perestrojka e Pancake in tour nei teatri

Milano, 18 ott. (askanews) - Con ironia tagliente e uno sguardo dissacrante sulla società contemporanea, Daniele mescola surreale e quotidiano, trasformando situazioni comuni in riflessioni divertenti e sorprendenti. Daniele Gattano ha iniziato la sua carriera nei pub, esibendosi di fronte a pochi spettatori, per poi conquistare il grande pubblico con partecipazioni a programmi come Colorado, Le Iene, Comedy Central e Zelig C-Lab. Fra le diverse esperienze televisive, la partecipazione a Le Iene è stata quella che ha contribuito maggiormente alla sua notorietà. Perestrojka e Pancake è un viaggio teatrale unico che ha già conquistato le principali città italiane: preparati a ridere, emozionarti e scoprire il mondo con occhi nuovi!

Le date del tour

25 ott Firenze Teatro Puccini

22 nov Venaria Reale (TO) Teatro Concordia

16 gen Forlì Sala San Luigi

9 feb Milano Teatro Manzoni

20 febbraio Vinovo (TO) Cinema Auditorium

27 mar Modena Teatro Michelangelo

SPETTACOLO
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi