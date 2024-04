D'Amico (Confimprese): puntiamo a rafforzare rapporti con la Cina

Milano, 19 apr. (askanews) - "Come Confimprese Italia firmiamo oggi due accordi importantissimi. Il primo con la Camera di Commercio cinese in Italia che prevede un quadro di collaborazione a 360 gradi con tutto il sistema. Invece il secondo accordo è con la Fiera di Shanghai che prevede la nostra partecipazione come delegazione ufficiale e che si terrà a metà novembre di quest'anno". Lo ha detto il presidente di Confimprese Italia, Guido D'Amico, in occasione della presentazione della VII edizione del China International Import Expo (CIIE) promossa dal Consolato cinese in Italia.

"Tutto questo si incastona perfettamente in un accordo storico che noi abbiamo con il sistema Cina e crediamo fortemente che, anche attraverso questi accordi, si possono rafforzare le nostre relazioni internazionali, commerciali e istituzionali che ci stanno molto a cuore", ha concluso D'Amico.