Dall'oro alle borse di lusso, cambia bene rifugio per gli italiani

Roma, 13 ott. (askanews) - In uno scenario economico in cui le famiglie cercano flessibilità e ottimizzazione delle proprie risorse, il patrimonio in beni preziosi custodito nelle case degli italiani assume un ruolo sempre più centrale. Oltre ai gioielli, si consolida una forte consapevolezza verso i pleasure asset come vera e propria riserva di valore. È quanto fotografa il nuovo Rapporto Ipsos Doxa - Affide 2026.

"Fondamentalmente - ha affermato Andrea Rotunno, direttore generale Affide - gli aspetti più importanti emersi da questa analisi DOXA per Affide sono il fatto che le persone abbiano una maggiore preoccupazione nella gestione dei propri asset mobiliari di valore, quali gioielli o borse di lusso o altri beni mobili non registrabili. Inoltre, possiamo dire che le persone hanno maggiore contezza di quello che è il valore dei propri asset mobiliari, sempre più persone sanno quanto valgono i gioielli e quanto valgono le proprie borse di lusso, specialmente nella fascia degli under 40".

Per quei beni di valore che invece non vengono più utilizzati, si fa sempre più strada il concetto del riutilizzo e della rimessa in circolo. In quest'ottica, il circuito istituzionale delle case d'asta, e specificatamente la formula del mandato a vendere incontra un forte interesse. "L'aspetto più rilevante di tutti - ha sottolineato Affide - è l'economia circolare. Infatti tutti quanti, quasi l'83%, percepiscono l'economia circolare come un valore aggiunto. E questo è equidistribuito tra le diverse fasce di età con un piccolo leggermente più alto negli under 40. Le famiglie sono sempre più indebitate, c'è un 40% di persone o di famiglie che hanno dei debiti o hanno intenzione di contrarre un debito per diverse motivazioni e questo ci porta sempre di più a valutare la possibilità di ottenere liquidità anche tramite lo strumento che è il credito su pegno per gestire tutte queste spese. nonché la gestione anche delle vendite all'asta. Infatti noi da luglio 2026 abbiamo aperto il canale delle aste conto vendita con cui le persone ci commissionano degli oggetti da vendere nelle nostre aste online. Qui si inserisce appunto il contesto dell'economia circolare, che ci permette di dare nuova vita a dei gioielli che precedentemente non erano più guardati con gli stessi occhi e quindi permetteranno alle persone di reinnamorarsi di un oggetto che a tutti gli effetti prenderà una vita nuova".