ULTIME NOTIZIE 23 GENNAIO 2026

Dalle rotte di Marco Polo al Vietnam: come cambia il turismo in Asia

Madrid, 23 gen. (askanews) - Alla FITUR di Madrid, uno dei principali appuntamenti mondiali del turismo, governi, enti e operatori si confrontano sulle rotte del settore globale. Qui, Alexander Rayner, membro del board della Pacific Asia Travel Association, racconta come sta cambiando il turismo in Asia.

L'Asia è "un continente spesso ridotto a poche destinazioni simbolo, ma in realtà vasto, eterogeneo, con una profondità storica paragonabile a quella europea -spiega Rayner - Un mercato sempre più maturo, dove molti viaggiatori tornano più volte, attratti da cultura, cucina ed esperienze che vanno oltre il turismo di massa".

"L'Asia - prosegue - offre una gamma incredibilmente diversificata di attrazioni: si va dai climi freddi a quelli caldi, dalle montagne all'oceano e tutto ciò che vi è nel mezzo. Un elemento chiave è la storia. Spesso si dice che l'Europa sia la culla della storia, ma anche in Cina il passato è straordinario. Recentemente sono stato nominato ambasciatore globale per la Fondazione Marco Polo 700. Come italiani, conoscete bene la figura di Marco Polo, che viaggiò da Venezia fino alla Mongolia e alla Cina, trascorrendo 24 anni in viaggio. Fu lui a stimolare la curiosità delle persone, spingendole a viaggiare per comprendere meglio la storia dell'Asia e connetterla con l'Europa; questa rappresenta ancora oggi una grande opportunità".

"Il mercato sta maturando e diventando sempre più segmentato. Molti europei - osserva - sono già stati in Asia e un numero crescente di visitatori ci torna più volte. La Thailandia, ad esempio, registra oltre il 50% di turisti abituali. I visitatori amano l'Asia a tal punto da continuare a tornare per esplorare di più, che si tratti delle spiagge, della cultura o del cibo. È proprio questa diversità a generare valore".

Tra le destinazioni, "la Thailandia sta ottenendo risultati eccezionali, così come il Giappone. Il Vietnam sta vivendo un vero e proprio boom, tanto da essere considerato la "tigre" dell'Asia per la sua crescita".

infine, un appello: "Vorrei dire a chiunque sia in ascolto di considerare l'Asia nel proprio itinerario di viaggio. Viaggiate ora, è il momento ideale. Il rapporto qualità-prezzo in questo momento è davvero eccezionale".

