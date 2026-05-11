ULTIME NOTIZIE 11 MAGGIO 2026

"Dalla terra al mare", il documentario sulla Global Sumud Flotilla

Milano, 11 mag. (askanews) - Il documentario "Dalla terra al mare", prodotto dalla Global Sumud Flotilla (con la regia di Lorenzo Baldi), racconta la prima missione organizzata per portare aiuti a Gaza, alternandolo alle proteste per Gaza esplose in quel periodo in tutto il mondo. Nel docufilm c'è la partecipazione, tra gli altri, di Thiago Àvila, uno dei due attivisti fermati da Israele nella seconda missione e poi rilasciato.

La visione è libera su OpenDDB, ma i realizzatori hanno comunicato che tutte le donazioni ricevute sulla piattaforma per il documentario saranno usate per le attività della Flotilla.

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