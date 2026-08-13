Dalla Spagna a Hellissandur, tutte le magie dell'eclissi di Sole

Roma, 13 ago. (askanews) - Lo spettacolo dell'eclissi di sole con il passaggio della Luna che per alcuni attimi ha oscurato i cieli d'Europa, riunendo milioni di persone che si sono ritrovate per assistere insieme alla magia, dotate di occhialini omologati per proteggere gli occhi.

Un rituale collettivo, vissuto in alcuni "fortunati" paesi nella sua totalità: dalla Russia settentrionale alla Groenlandia, dall'Islanda al Nord della Spagna, fino all'estremità Nord-orientale del Portogallo; mentre in altri, Italia compresa, l'eclissi si è vista solo parziale ma ha comunque regalato minuti di meraviglia. E la prossima eclissi di sole è attesa per l'agosto del 2027.