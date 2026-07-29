ULTIME NOTIZIE 29 LUGLIO 2026

Dalla Sardegna alle Alpi: l'idea di turismo di Club Esse

Milano, 29 lug. (askanews) - Una rete nazionale di resort nata con l'obiettivo di coniugare la bellezza dei luoghi con elevati standard di accoglienza, gastronomia e intrattenimento, nonché facilità di accesso alla vacanza. Nata nel 2000, Club Esse è un realtà cresciuta progressivamente che oggi ha 13 strutture in gestione diretta, con 2.240 camere totali e oltre 1.200 collaboratori su base stagionale - di cui una parte assunti su base annuale - e una capacità operativa che ogni anno supera i 573.000 pernottamenti.

Ispirandosi alle idee di eticità, continuità occupazionale e responsabilità verso i territori, il gruppo oggi opera in Sardegna, Calabria, Puglia, Lazio e Valle d'Aosta, con il dichiarato intento di rappresentare un "ecosistema elastico e accogliente", che vada oltre il semplice insieme di strutture unite da un marchio.

Partendo dalla Sardegna, da Stintino e Santa Teresa di Gallura, Palau o Baja Sardinia, Club Esse Hotels & Resorts ha raggiunto anche il Golfo di Squillace o le piste sciistiche di Pila, oltre che, con una declinazione urbana, Roma Tor Vergata.

A livello economico il quadriennio 2021-2024 ha segnato una fase di crescita continuativa, che ha portato il fatturato consolidato a sfiorare i 40 milioni di euro nel 2024, con un EBITDA a 4,73 milioni e una marginalità del 7,8%, quando nel 2021 era al 2,8%. Per il futuro il gruppo spiega di puntare su una crescita selettiva, con investimenti continui in efficientamento energetico e ottimizzazione dei processi. Sempre con l'intento di offrire ospitalità accessibile.

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