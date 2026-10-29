Dalla magia di Wonka ai Nutella cookies: la ricetta Ferrero per crescere

Milano, 29 ott. (askanews) - Ferrero estrae dal cilindro di Willy Wonka una nuova gamma dedicata alla magia della Fabbrica di cioccolato. E il mondo dell'azienda di Alba si tinge un po' di viola, con un marchio ripensato per parlare a chi non ha mai dimenticato il bambino che è stato. La gamma Wonka, marchio di cui Ferrero detiene i diritti per il settore dolciario dal 2018, non è però l'unica proposta presentata al secondo Innovation Day del gruppo. Dalla biscotteria alla prima colazione, le cinque novità per il mercato italiano raccontano la traiettoria di crescita di Ferrero che coinvolge anche marchi storici a cominciare da Nutella:

"La più importante di queste innovazioni è Nutella cookies. Ha una fragranza che solo Nutella poteva portare sul mercato. È cotto molto lentamente per mantenere una friabilità del cookie. All'interno si trova una quantità importante di Nutella che è inserita all'interno quando il cookie è già cotto - ha spiegato Fabrizio Gavelli, presidente e amministratore delegato di Ferrero Commerciale Italia - Altra unicità: è confezionato singolarmente, questo per preservare la qualità da un lato e per renderlo disponibile a tutti i momenti di consumo fuori casa. Partiamo con una massiccia campagna di campionamento di 120.000 pezzi in giro per l'Italia. Effettueremo un vero tour quasi da rock band".

Per il secondo biscotto targato Nutella, dopo il debutto nel 2019 dei Nutella biscuits, Ferrero ha unito il suo know how all'esperienza nella biscotteria di Delacre, azienda belga acquisita dieci anni fa. L'integrazione di realtà rilevate negli anni è un filo che unisce anche altre novità, a partire dalla gamma Wonka prodotta nello stabilimento inglese di Alfreton, rilevato nel 2015 con il marchio di dolciumi Thorntons.

"La domanda da cui il nostro reparto ricerca e sviluppo è partito è stata: Quali prodotti produrrebbe Willy Wonka? Quindi rendiamo la magia e lo stupore, la meraviglia del mondo Wonka nel mondo del cioccolato e non solo, perché noi lanciamo una tavoletta di cioccolato al caramello golosissima, lanciamo un Kinder Joy Wonka, lanciamo due differenti referenze di caramelle, delle praline che hanno la forma del cappello magico di Willy Wonka. Quindi siamo veramente con una linea molto completa che vuole far sì che la magia di Willy Wonka diventi realtà".

Per il lancio di Wonka, Ferrero, che ha stretto una partnership globale esclusiva con Netflix, ha organizzato anche un concorso con in palio il "Biglietto d'oro" con cui si può vincere una Box Wonka e partecipare all'estrazione finale di un viaggio a Las Vegas per due persone, con visita alla

Netflix House.

Tutte queste novità presentate a Milano arrivano a 80 anni dalla nascita del laboratorio di pasticceria di Alba, oggi un gruppo globale che, con le ultime acquisizioni, supera i 25 miliardi di giro d'affari. Un gruppo che ha fatto dell'innovazione la leva per mantenere la fiducia dei consumatori, anche in un mercato complicato come quello dell'ultimo anno: "Continuare a innovare è senz'altro quello che il consumatore si aspetta da Ferrero. Quindi oltre a quello che abbiamo detto, abbiamo anche altre importanti innovazioni. Pocket Coffee entra nel mondo delle tavolette e anche degli ovetti Pocket Coffee. Oltre a questo lanciamo anche Pan au Nutella che richiama ovviamente il Pan au Chocolat, prodotto in Italia nei nostri stabilimenti di Caivano vicino a Napoli, nell'azienda Free System che abbiamo acquisito 3 anni fa. E l'ultima grande innovazione che lanciamo oggi è Eat Natural Granola. Essere nel mondo dei cereali con granola per noi vuol dire entrare in un segmento, quello della granola, che è in grande crescita. Rappresenta un terzo del mercato dei cereali in Italia, è cresciuto negli ultimi anni del 7% ogni anno".

Per Ferrero, che dal 2015 ha intrapreso un nuovo percorso fatto non più solo di crescita interna ma anche di acquisizioni, oggi le nuove categorie in Italia sono arrivate a valere 8,1 miliardi di euro, tre volte i 3,3 miliardi dei prodotti core, cioccolato e creme spalmabili.