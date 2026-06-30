ULTIME NOTIZIE 30 GIUGNO 2026

Dalla gioia agli scontri: festa marocchina finisce nel caos all'Aia

Milano, 30 giu. (askanews) - E' esplosa la festa all'Aia dopo la vittoria del Marocco ai rigori contro l'Olanda ai Mondiali di calcio. Migliaia di persone della comunità maroccina olandese sono scese in strada tra cori, balli, clacson e fuochi d'artificio per celebrare il successo della nazionale nordafricana.

Dopo circa un'ora di festeggiamenti, però, la situazione è degenerata. La polizia antisommossa è intervenuta per disperdere la folla con idranti e manganelli, effettuando diversi arresti durante gli scontri.

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