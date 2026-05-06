Dalla Croazia servizio di robotaxi autonomi pronto al lancio in Europa

Zagabria, 6 mag. (askanews) - Zagabria è diventata la prima città in Europa ad autorizzare la circolazione dei taxi a guida autonoma. Per le strade della capitale croata ha cominciato a circolare la flotta, al momento 10 auto, creata dall'azienda locale Verne, con le soluzioni tecnologiche della cinese Pony.ai.

L'auto è dotata di 14 telecamere, nove lidar (Light Detection and Ranging) - sistema di telerilevamento della distanza tramite laser - e quattro radar, che le consentono di percepire lo spazio su 650 metri.

Più di 4.000 persone si sono iscritte alla lista d'attesa dal lancio, secondo quanto dichiarato dall'azienda. Il servizio al momento copre il centro città, il quartiere di Novi Zagreb e l'aeroporto, ma è prevista una espansione graduale in futuro, così come un'integrazione con l'app di Uber.

Verne, dal nome dello scrittore Jules Verne, afferma anche di aver avviato trattative con 11 città dell'Unione Europea, del Regno Unito e del Medio Oriente.