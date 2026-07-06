Dalai Lama compie 91 anni: "Potrei vivere fino a 130"

Leh (India), 6 lug. (askanews) - Il Dalai Lama ha celebrato il suo 91esimo compleanno a Leh, in India, con una cerimonia di preghiera per la pace. Il leader spirituale tibetano, in esilio, ha parlato del desiderio di aiutare gli altri come centro della sua pratica. Durante la cerimonia ha detto anche che, a giudicare dai suoi sogni, potrebbe vivere fino a circa 130 anni.

"È il mio 91esimo compleanno - afferma il Dalai Lama -. Ora ho 91 anni, sono arrivato a questa età. Ripensando alla mia vita, il pensiero altruistico e il desiderio di aiutare gli altri sono sempre stati parte della mia pratica". "A giudicare dai miei sogni - aggiunge - ci sono segnali che potrei vivere fino a circa 130 anni".

"Spero di poter aiutare - prosegue - le persone in Cina attraverso gli insegnamenti del Buddha, contribuendo a diffonderli ampiamente. E spero anche di aiutare le persone nel mondo a vivere una vita positiva, una vita buona. Questa è la mia preghiera per tutti".