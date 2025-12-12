Dal videogioco alla realtà: il Natale immersivo di Gardaland Magic Winter

Milano, 12 dic. (askanews) - Gardaland Resort inaugura la stagione invernale con un'edizione "Fuori dagli schermi", offrendo esperienze che trasformano il gaming in avventure reali e autentiche, a partire da quelle su ruote.

Fino al 6 gennaio 2026, con Turbo Ice - mini-go-kart elettrici su una pista di 280 metri quadrati ad "effetto ghiaccio" - i visitatori potranno divertirsi tra derapate, curve ed emozioni autentiche. Allo stesso modo, anche i più piccoli potranno vivere l'esperienza della pista in totale sicurezza grazie a Slitte in Festa, mini-slitte colorate e illuminate, perfette per ricreare l'atmosfera natalizia.

Tra le novità domina la scena visual anche la Crystal Globe, una cupola geodetica di 16 metri di diametro e 7 di altezza, popolata da oltre 200 palloncini fluttuanti. All'interno, i visitatori possono cantare e ballare sulle note delle canzoni natalizie, vivendo un'esperienza immersiva e festosa e trovando lo scenario ideale per selfie originali.

L'esperienza diventa ancora più magica grazie agli spettacoli: Bim Bum Bam presenta "Operazione Natale", con l'iconico Uan nei panni di Elfo Onorario di Babbo Natale; mentre Fantastico Natale - The Christmas TV Special celebra le origini del Parco e l'era d'oro della televisione dal bianco e nero ai colori con acrobati, un'orchestra sul palco e coreografie spettacolari.