Dal ventaglio al ghiaccio, come i turisti sopravvivono al caldo a Roma

Roma, 23 giu. (askanews) - A Roma i turisti danno la caccia all'ombra, cercano di proteggersi con ombrellini da sole e quando possono si procurano ghiaccio per sopportare questa anomala ondata di caldo di fine giugno, mentre il ministero della Salute italiano ha dichiarato l'allerta rossa per temperature estreme in 15 città, inclusa la Capitale.

"Beh, si sente ancora un po' il caldo, la temperatura è alta, ma per fortuna ci sono posti dove ci si può sedere e riposare, e zone con aria condizionata. A parte il caldo, però, c'è sempre molta gente in giro, ci sono molti visitatori", ha raccontato ad Afp Osvaldo Martinez, turista colombiano in visita nella zona di San Pietro.

"Rimango idratata, bevo acqua con molto ghiaccio, metto la crema solare, indossiamo abiti leggeri, usiamo un'ombrellina e cerchiamo un posto riparato, e il ventaglio", ha aggiunto Yuvia Medrano Rivas, turista originaria del Messico.

"Qui sento il caldo secco, perché vengo dalla regione della Huasteca (Messico). Lì fa più caldo e umido, si suda molto, ma qui sento che il caldo mi soffoca. Essendo secco, è un tipo di caldo diverso e brucia molto", ha spiegato Cecilia Quezada Lucero, turista messicana.

"Ho il mio ventilatore. Ho la mia borraccia di metallo, così posso prendere del ghiaccio da qualche parte e tenere l'acqua bella fredda, e mi siedo all'ombra", ha raccontato Fran Von, turista americana.