Dal successo come producer al suo primo album, Juli in "Solito cinema"

Milano, 20 apr. (askanews) - Molti conoscono Juli, pseudonimo di Julien Boverod, come producer, autore e musicista, ma questa volta è lui in prima persona a uscire con il suo album di debutto "Solito cinema".

"Solito cinema" è nato in seguito a due anni di sessioni in studio con tanta gente, fino al giorno in cui mi sono ritrovato con cinque, sei canzoni sul computer. Le ho ascoltate e mi hanno fatto accendere una lampadina, ho sentito un filo rosso tra tutte 5-6 le canzoni e mi sono detto che era il momento di mettermi sotto, di chiudere il disco e di fare un disco perché in realtà non ci avevo mai pensato. Me lo sono ritrovato praticamente pronto sul computer ed eccoci qua".

"Solito cinema" racchiude lo stupore per tutto quello che Juli ha vissuto negli ultimi anni. In questo lavoro ha chiamato molti compagni di cammino, per dei featuring tanto diversi quanto soprendenti. Ci sono Fabio Concato, Tommaso Paradiso, Fulminacci, Bresh, Franco 126, Biagio Antonacci, Coez, Emma, Elisa, Enrico Nigiotti e Tredici Pietro.

"A molti di loro gli ho proprio scritto io, per incontrarci proprio per il piacere di stare insieme e di fare musica insieme. Ecco, il fatto che siamo finiti nell'album è una conseguenza bellissima di cui sono molto fiero. Ed è stato bello perché è un disco con tanta gente diversa, con età diversa, con carriere molto diverse e quindi è stato un viaggio molto molto particolare e intenso perché ho conosciuto tanti mondi diversi".

E poi c'è il brano con Olly, suo grande amico e con cui lavora molto.

"Allora è stato strano, perché di solito sono sempre io che sono il braccio dei suoi dischi. In questo caso lui, oltre proprio alla canzone che abbiamo fatto insieme che è una bella chicca, mi è stato vicino proprio in quanto migliore amico, come fratello. In questo disco c'è sia Olly ma c'è anche Federico, quindi sono molto contento e lo ringrazio molto".

Una nuova avventura per Juli che è una delle "firme" musicali del momento, con 34 dischi di platino 28 dischi d'oro e un totale di oltre 1 miliardo di stream globali.