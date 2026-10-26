"Dal Nulla", al cinema il thriller psicologico con Selene Caramazza

Roma, 26 ott. (askanews) - Quanto può restare sepolto un ricordo? E cosa accade quando il passato torna a incrinare le certezze del presente? Sono le domande da cui prende forma "Dal Nulla", il thriller psicologico che segna l'esordio nel lungometraggio di Joe Juanne Piras, con Selene Caramazza protagonista. Una storia che prende avvio dalla scomparsa di una bambina e dalla morte di una giovane donna per addentrarsi nei meccanismi della memoria, nei traumi dell'infanzia e nei silenzi di una piccola comunità.

Scritto dal regista insieme a Francesca Maria Scanu e prodotto da La Sarraz Pictures, in coproduzione con Canada Inc e con il supporto di Red Collision Colombia, "Dal Nulla" arriva nelle sale della Sardegna dal 4 novembre, dopo un ciclo di anteprime nell'isola, per proseguire il proprio percorso cinematografico. Tra i prossimi appuntamenti, un'anteprima a Roma con il cast, mercoledì 11 novembre, al Cinema delle Provincie.

Al centro del film c'è Sara, una scrittrice di favole dark che torna nel paese della sua infanzia dopo la morte di Alice, un'amica ritrovata senza vita in un bosco. Nello stesso luogo è scomparsa una bambina. Due vicende apparentemente separate, ma legate da un segreto che Sara tenterà di portare alla luce, ritrovandosi a fare i conti con un passato che credeva dimenticato.

Attraverso il linguaggio del thriller, "Dal Nulla" affronta temi come gli abusi sui minori, la rimozione del trauma e la difficoltà di confrontarsi con ciò che si è vissuto.

"Parlare delle contraddizioni più profonde dell'animo umano col filtro del cinema di genere. Spinto da questa esigenza, assieme a Francesca, ho deciso di scrivere 'Dal Nulla': volevamo scavare dentro i personaggi e trattare temi come gli abusi sui minori e l'emersione del rimosso attraverso un racconto che non rinunciasse alla suspense, alla tensione, all'intrattenimento", spiega Joe Juanne Piras. "Al centro del film, un tema universale: senza fare i conti col proprio passato è impossibile crescere, trasformarsi, vivere", aggiunge.

Boschi, montagne, nebbia e piccoli paesi. La Sardegna raccontata da Joe Juanne Piras, originario di Fluminimaggiore, è quella dell'entroterra, lontana dall'immagine luminosa e balneare dell'isola. Un territorio in cui il presente convive con credenze popolari, ritualità antiche e racconti tramandati nel tempo.

"Non volevo raccontare l'isola luminosa ed estiva dell'immaginario più conosciuto, né costruirne una versione artificialmente oscura", racconta il regista. "Mi interessava una Sardegna interna, fredda, grigia: boschi, montagne, nebbia, piccoli paesi, grandi spazi nei quali la presenza dell'uomo sembra a volte quasi provvisoria", sottolinea.

A interpretare Sara è Selene Caramazza, affiancata da un cast nazionale e internazionale che comprende Riccardo Lai, Lucho Velasco, Syama Rayner, Ryan Bommarito, Lia Careddu, Felice Montervino, Giuseppe Boy, Maria Teresa Campus, Emilio Puggioni, Silvio Orvieto, Daniel Dwerryhouse e Fiorenzo Mattu. La fotografia è firmata da Sammy Paravan, mentre le musiche sono di Emanuele Contis, compositore sardo il cui lavoro contribuisce alla costruzione delle atmosfere e della dimensione psicologica del racconto.

Nato nel 1987, Joe Juanne Piras si forma in regia e produzione cinematografica all'Accademia Nazionale del Cinema di Bologna e si laurea in Filosofia con il massimo dei voti. Dopo aver diretto cortometraggi e documentari premiati in numerosi festival, nel 2022 realizza Dalia, presentato al Sarajevo Film Festival. Dal Nulla (2026) è il suo primo lungometraggio.

"Dal Nulla" è una produzione La Sarraz Pictures, società fondata nel 2004 da Alessandro Borrelli, con sede a Torino e Roma, attiva nel cinema d'autore, nel documentario e nell'animazione. Le sue produzioni sono state presentate tra i più importanti festival internazionali, tra cui Berlinale, Venezia e Locarno. La società sviluppa inoltre progetti in coproduzione con partner europei e internazionali.

Il film è realizzato con il sostegno di MIC/DGCA - Contributo Selettivo Produzione; Regione Sardegna - Coproduzione di lungometraggi/opere prime; Cinelazio International - Fondo Produzione; MEDIA Creative Europe - Slate Fund; Piemonte Film TV Development Fund; Regione Sardegna - Contributo per la diffusione e distribuzione di opere cinematografiche di interesse regionale; Sardegna Film Commission - Fondo Sardegna Ospitalità.