Dal Giappone arriva "Buddharoid", il monaco robot che cura lo spirito

Milano, 26 feb. (askanews) - "Non sono un monaco buddista, ma mi è stato affidato il compito di trasmettere gli insegnamenti del Buddismo e di ascoltare le storie di tutti." A parlare è l'umanoide senza volto e vestito di grigio, sulla destra.

Siamo in un tempio buddista di Kyoto scelto per presentare "Buddharoid", robot basato sull'intelligenza artificiale, creato dall'Università di Kyoto.

Si muove in modo molto fluido ed è stato istruito secondo i principi della religione buddista: secondo i ricercatori il robot è in grado di dare consigli spirituali, supplendo alla mancanza di monaci nei templi e dando spazio a domande delicate che qualcuno potrebbe far fatica a condividere con una persona.

Ad alimentarlo un chatbot di intelligenza artificiale religiosa "Buddha Bot", grazie a cui l'umanoide può sostenere conversazioni spirituali con le persone.

Esistono bot dedicati anche ad altre religioni: uno sviluppo dell'AI che accende nuove questioni etiche sulle conseguenze dell'affidare, dopo la vita intellettuale, anche quella emotiva e spirituale a un algoritmo, probabilistico, programmato per simulare empatia. Non provarla.