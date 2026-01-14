ULTIME NOTIZIE 14 GENNAIO 2026

Dal centro ad aeroporto in funivia, progetto italiano per Queenstown

Milano, 14 gen. (askanews) - Dall'aeroporto al centro città in funivia. A Queenstown, in Nuova Zelanda, nascerà la prima funivia urbana dell'Oceania. Il progetto prevede la realizzazione di un collegamento aereo tra lo scalo e il centro urbano, con l'obiettivo di offrire un'alternativa al traffico stradale e ridurre l'impatto ambientale degli spostamenti.

A realizzare l'opera sarà Leitner, azienda italiana con sede in Alto Adige, specializzata in sistemi di trasporto a fune. L'avvio dei lavori è previsto nel 2027, mentre la prima tratta dovrebbe entrare in funzione nel 2029.

Il progetto prevede una cabinovia articolata su cinque sezioni, con sette stazioni e una capacità fino a 3.000 passeggeri all'ora per venti minuti di tempo per coprire il tragitto. Una soluzione pensata non solo per i turisti, ma anche per i residenti, come parte integrante del futuro sistema di trasporto pubblico della città.

ESTERI
11
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi