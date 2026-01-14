Dal centro ad aeroporto in funivia, progetto italiano per Queenstown

Milano, 14 gen. (askanews) - Dall'aeroporto al centro città in funivia. A Queenstown, in Nuova Zelanda, nascerà la prima funivia urbana dell'Oceania. Il progetto prevede la realizzazione di un collegamento aereo tra lo scalo e il centro urbano, con l'obiettivo di offrire un'alternativa al traffico stradale e ridurre l'impatto ambientale degli spostamenti.
A realizzare l'opera sarà Leitner, azienda italiana con sede in Alto Adige, specializzata in sistemi di trasporto a fune. L'avvio dei lavori è previsto nel 2027, mentre la prima tratta dovrebbe entrare in funzione nel 2029.
Il progetto prevede una cabinovia articolata su cinque sezioni, con sette stazioni e una capacità fino a 3.000 passeggeri all'ora per venti minuti di tempo per coprire il tragitto. Una soluzione pensata non solo per i turisti, ma anche per i residenti, come parte integrante del futuro sistema di trasporto pubblico della città.