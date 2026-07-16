Dal Bahrein alla Giordania, ripresi gli attacchi incrociati Usa-Iran

Roma, 16 lug. (askanews) - Nelle prime ore di giovedì, presunti proiettili iraniani sono stati intercettati nei cieli notturni fino ad Amman, capitale della Giordania, mentre l'esercito iraniano ha annunciato di aver preso di mira con droni installazioni militari statunitensi nel Paese mediorientale, oltre che nei vicini Kuwait e Bahrein. Gli attacchi incrociati sono ripresi, dopo che mercoledì gli Stati Uniti hanno lanciato una nuova ondata di attacchi contro l'Iran per limitarne la capacità di minacciare la navigazione nello Stretto di Hormuz.

La città portuale meridionale di Bushehr - sede dell'unica centrale nucleare iraniana - è stata nuovamente presa di mira da Washington mercoledì, così come l'area circostante Iranshahr, nel Sud-Est. Lì sono rimasti uccisi 7 militari, secondo quanto riferito dall'esercito iraniano, che ha registrato 13 attacchi missilistici americani.

Le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno dichiarato di aver preso di mira la Quinta Flotta statunitense in Bahrain - dove sono risuonate le sirene d'allarme mentre venivano intercettati attacchi diretti a obiettivi civili - mentre le forze armate giordane hanno riferito di aver abbattuto tre missili iraniani.

"Qualora le recenti minacce del presidente degli Stati Uniti di colpire le infrastrutture della Repubblica Islamica dell'Iran venissero messe in atto - ha detto il portavoce del comando militare Khatam Al Anbiya, Ebrahim Zolfaghari - allora tutto ciò che è rimasto finora intatto (ovvero tutte le infrastrutture della regione) verrebbe annientato" dall'Iran.

Mercoledì sera gli Stati Uniti hanno colpito una una petroliera vuota, la M/T Belma, battente bandiera di Curacao, che tentava di forzare il blocco dei porti iraniani, come reso noto dalle forze americane, che hanno diffuso questo video.

Girano inoltre sui social immagini di attacchi a Chabahar, città iraniana che si affaccia sul Golfo di Oman. A quasi un mese dalla firma di un memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran teso a mettere fine alla guerra in Medio Oriente iniziata a febbraio, le due parti hanno ripreso i combattimenti con attacchi contro obiettivi in tutta la regione.