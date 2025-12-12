ULTIME NOTIZIE 12 DICEMBRE 2025

Dai droni ai dati: l'oceano più trasparente con l'IA

Milano, 12 dic. (askanews) - Dai droni ai dati, per rendere i mari più trasparenti: puliti e vivi. Questo mezzo subacqueo è stato creato da Cosma, progetto che ha sede nei laboratori di robotica dell'istituto oceanografico francese di La-Seyne-sur-mer, in Francia.

Combina l'acquisizione di dati tramite droni sottomarini autonomi con la loro interpretazione basata sull'intelligenza artificiale.

"Utilizziamo veicoli subacquei autonomi per ispezionare i fondali marini - spiega Quentin Chenevier a margine dell'evento di Amazon Web Services a Las Vegas, (Aws re:Invent) - che raccolgono immagini con cui il nostro team di data science, composto da me e un collega, è in grado di ricostruire un modello 3D del fondale marino, un gemello digitale. Facciamo il riconoscimento delle specie e degli habitat per identificare le specie protette e localizzarle. Stiamo anche iniziando a rilevare oggetti artificiali come rifiuti o, ad esempio, ordigni inesplosi".

Dati che, se aperti, accessibili e su scala globale, permettono di rendere sempre più "trasparenti" gli oceani, in termini di biodiversità, sicurezza, ambiente.

