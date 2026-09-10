ULTIME NOTIZIE 10 SETTEMBRE 2026

Dai cartoni al cinema, un film interattivo per Talking Tom

Milano, 10 set. (askanews) - I protagonisti dei cartoni animati di Talking Tom arrivano sul grande schermo in Italia con "Talking Tom Heroes: Super Amici - Al cinema", un nuovo speciale cinematografico interattivo di 60 minuti in arrivo nelle catene UCI Cinemas, UniCi e The Space.

A partire dal 17 settembre la serie animata in onda su Cartoonito reimmagina Talking Tom e i suoi amici come supereroi full-time dotati di poteri straordinari. Il film celebra l'amicizia e la capacità di credere in se stessi, per invitare i bambini ad abbracciare i propri punti di forza, a imparare dagli errori e ad affrontare le nuove sfide con sicurezza.

L'evento poi vorrebbe presentare il potere del gioco al cinema, offrendo ai bambini la possibilità di vivere i personaggi e le storie attraverso momenti interattivi integrati, per portare il gioco e l'immaginazione anche a casa: è stata infatti lanciata anche una linea di giocattoli dedicati.

SPETTACOLO
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi