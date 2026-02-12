ULTIME NOTIZIE 12 FEBBRAIO 2026

Dai 5 Cerchi all'oro Brignone: cocktail olimpici all'Hilton Milan

Milano, 12 feb. (askanews) - L'Hilton Milan è una delle strutture alberghiere chiave per le Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026, e non solo per i letti comodi. Qui, Alberto Polizzi, talento della mixology al CotoliAMO Bistrot, ha ideato una lista di cocktail ispirata ai cinque cerchi olimpici: un omaggio ai continenti del mondo, con colori vividi e ingredienti tipici che catturano l'essenza globale dei Giochi.

"L'idea nasce proprio per le Olimpiadi 2026 a Milano", spiega Polizzi. "La città è cambiata in questo periodo pre-olimpico, e anche noi ci siamo evoluti. Abbiamo creato cocktail che offrano un'esperienza olimpica unica, pensati per continenti, colori e sapori autentici".

Ogni drink evoca un anello: dall'Europa all'Asia, passando per le Americhe, l'Oceania e, sì, anche l'Africa. Proprio l'Africa è il preferito di Polizzi, un cocktail affumicato e bilanciato che usa la liquirizia, ingrediente tipico di regioni africane.

"Stona un po' con i giochi invernali, dove quel continente è meno protagonista", ammette ridendo. "Ma le Olimpiadi abbracciano il globo intero: non potevo eliminare un cerchio dalla mia cocktail list. È un drink di cui vado orgoglioso, e oggi ve lo faccio provare".

E l'oro? Polizzi lo infonde letteralmente nel suo creation, legandolo al trionfo di Federica Brignone.

"L'oro della Brignone è incredibile", dice entusiasta. "Tornata da un infortunio grave ad aprile, ha sfoderato un risultato pazzesco dopo un settimo posto in discesa libera. Complimenti, Federica: sei l'orgoglio d'Italia!". Un brindisi a lei e a tutti gli atleti che portano alto il tricolore.

CRONACA
18
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi