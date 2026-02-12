Dai 5 Cerchi all'oro Brignone: cocktail olimpici all'Hilton Milan

Milano, 12 feb. (askanews) - L'Hilton Milan è una delle strutture alberghiere chiave per le Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026, e non solo per i letti comodi. Qui, Alberto Polizzi, talento della mixology al CotoliAMO Bistrot, ha ideato una lista di cocktail ispirata ai cinque cerchi olimpici: un omaggio ai continenti del mondo, con colori vividi e ingredienti tipici che catturano l'essenza globale dei Giochi.

"L'idea nasce proprio per le Olimpiadi 2026 a Milano", spiega Polizzi. "La città è cambiata in questo periodo pre-olimpico, e anche noi ci siamo evoluti. Abbiamo creato cocktail che offrano un'esperienza olimpica unica, pensati per continenti, colori e sapori autentici".

Ogni drink evoca un anello: dall'Europa all'Asia, passando per le Americhe, l'Oceania e, sì, anche l'Africa. Proprio l'Africa è il preferito di Polizzi, un cocktail affumicato e bilanciato che usa la liquirizia, ingrediente tipico di regioni africane.

"Stona un po' con i giochi invernali, dove quel continente è meno protagonista", ammette ridendo. "Ma le Olimpiadi abbracciano il globo intero: non potevo eliminare un cerchio dalla mia cocktail list. È un drink di cui vado orgoglioso, e oggi ve lo faccio provare".

E l'oro? Polizzi lo infonde letteralmente nel suo creation, legandolo al trionfo di Federica Brignone.

"L'oro della Brignone è incredibile", dice entusiasta. "Tornata da un infortunio grave ad aprile, ha sfoderato un risultato pazzesco dopo un settimo posto in discesa libera. Complimenti, Federica: sei l'orgoglio d'Italia!". Un brindisi a lei e a tutti gli atleti che portano alto il tricolore.