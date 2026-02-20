Dagli stadi agli schermi: anche il calcio di Serie A è virtuale

Milano, 20 feb. (askanews) - Dal campo degli stadi a quello virtuale. È ufficialmente iniziata la sesta edizione della eSerie A Goleador 2026, il campionato esports della Lega Calcio Serie A.

L'anno scorso ha vinto il Torino FC eSports che difenderà il titolo in una nuova stagione che vede in campo 16 team esports dei Club della massima divisione di calcio italiana. Per il calcio reale, un'occasione spiega Alberto Elia, Head of Marketing Projects, Lega Calcio Serie A

"Il successo dell'eSport può far bene al calcio reale e viceversa? Il successo degli eSports è un traino fondamentale ad oggi per il calcio reale perché è totalmente cambiato il paradigma e l'approccio delle nuove generazioni proprio al calcio reale - dice - Adesso gli eSports sono una porta di accesso quasi primaria per tantissime nuove generazioni verso il calcio reale e noi crediamo molto nella connessione tra il calcio virtuale, quindi quello degli eSports, e il calcio reale e crediamo che sia uno dei modi migliori per riuscire a parlare ai target nuovi di giovani che si avvicinano alla nostra competizione reale".

La competizione è inserita nel calendario ufficiale FC Pro di Electronic Arts e qualifica i propri campioni alla eChampions League e FC PRO World Championship.