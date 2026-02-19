Dagli scarti all'AI: l'India punta sui rifiuti elettronici

Milano, 19 feb. (askanews) - Dai rifiuti all'intelligenza artificiale: l'India punta sugli scarti dell' elettronica per ottenere minerali fondamentali, sfidare il predominio cinese e finanziare il suo futuro tecnologico e l'ambizione di diventare un hub per l'AI.

Centinaia di batterie esauste scorrono lungo un nastro trasportatore in questo remoto stabilimento nel nord dell'India, alimentando un'industria multimiliardaria che sta rafforzando le ambizioni geopolitiche del Paese.

Da questi scarti si possono estrarre materiali essenziali come litio e cobalto, necessari per produrre di tutto, dagli smartphone ai jet da combattimento e alle auto elettriche.

"Prima ci interessavano solo rame e alluminio perché erano quelli ad alto valore nel mercato dei rottami. Ma ora sappiamo quanto siano preziosi questi materiali di scarto elettronico.", dice un lavoratore.

E in India il settore dei rifiuti tecnologici sta vivendo una crescita esponenziale. Secondo i dati ufficiali, il Paese ne ha generato quasi 1,5 milioni di tonnellate lo scorso anno, una quantità sufficiente a riempire 200.000 camion della spazzatura, anche se gli esperti ritengono che la cifra reale sia probabilmente il doppio.