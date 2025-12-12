ULTIME NOTIZIE 12 DICEMBRE 2025

Da Verticaland alle luminarie olimpiche: Milano a Natale si accende

Milano, 12 dic. (askanews) - Non Lalaland ma Verticaland. In un quartiere esclusivo di Milano, tra creatività, botteghe storiche e grattacieli il luogo non è mai un caso. Pieno di magia prende forma ogni dettaglio ed evoca stupore a ogni passo, conducendo verso nuove emozioni. Così si festeggia l'avvicinarsi del Natale in un elegante hotel: Milano Verticale di UNA Esperienze: anima non convenzionale, nel distretto di Porta Nuova. Ballerini e giostre, giochi circensi dal sapore di un passato che ci provoca ancora tanta nostalgia. E fa fermare chi passa attraversando la notte meneghina, illuminata a festa.

Per questo dicembre Milano riserva luci e spettacoli ad ogni ora. Dal blu Klein di un albero natalizio a via Manzoni sino agli addobbi di via Montenapoleone. Ce ne sono per tutti i gusti. Ovviamente non mancano le illuminazioni a tema Olimpiadi lungo Corso Vittorio Emanuele e sotto le gallerie de La Rinascente, simbolo storico della città dello shopping creato da Gabriele D'Annunzio nel 1917 quando l'imprenditore Senatore Borletti rilevò i vecchi Magazzini Bocconi.

Oltre un secolo è passato ma la voglia di fare acquisti e sorseggiare un aperitivo, non è cambiata. Magari quest'anno commentando le nuove luminarie sotto i 5 cerchi. Ce ne sono di bellissime, accese anche di giorno per una città, sempre più mecca del lusso.

Servizio di Cristina Giuliano

Montaggio Linda Verzani

Immagini askanews

CRONACA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi