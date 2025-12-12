Da Verticaland alle luminarie olimpiche: Milano a Natale si accende

Milano, 12 dic. (askanews) - Non Lalaland ma Verticaland. In un quartiere esclusivo di Milano, tra creatività, botteghe storiche e grattacieli il luogo non è mai un caso. Pieno di magia prende forma ogni dettaglio ed evoca stupore a ogni passo, conducendo verso nuove emozioni. Così si festeggia l'avvicinarsi del Natale in un elegante hotel: Milano Verticale di UNA Esperienze: anima non convenzionale, nel distretto di Porta Nuova. Ballerini e giostre, giochi circensi dal sapore di un passato che ci provoca ancora tanta nostalgia. E fa fermare chi passa attraversando la notte meneghina, illuminata a festa.

Per questo dicembre Milano riserva luci e spettacoli ad ogni ora. Dal blu Klein di un albero natalizio a via Manzoni sino agli addobbi di via Montenapoleone. Ce ne sono per tutti i gusti. Ovviamente non mancano le illuminazioni a tema Olimpiadi lungo Corso Vittorio Emanuele e sotto le gallerie de La Rinascente, simbolo storico della città dello shopping creato da Gabriele D'Annunzio nel 1917 quando l'imprenditore Senatore Borletti rilevò i vecchi Magazzini Bocconi.

Oltre un secolo è passato ma la voglia di fare acquisti e sorseggiare un aperitivo, non è cambiata. Magari quest'anno commentando le nuove luminarie sotto i 5 cerchi. Ce ne sono di bellissime, accese anche di giorno per una città, sempre più mecca del lusso.

Servizio di Cristina Giuliano

Montaggio Linda Verzani

Immagini askanews