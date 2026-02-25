Da Trump il discorso più lungo della storia dello Stato dell'Unione

Washington, 25 feb. (askanews) - Donald Trump pronuncia il discorso sullo Stato dell'Unione più lungo di sempre: un'ora e 47 minuti, superando il record stabilito da Bill Clinton nel 2000.

Un intervento lungo, politico e fortemente identitario, segnato da un'Aula divisa. I repubblicani si alzano più volte in piedi, scandiscono "USA" e applaudono. Molti democratici restano seduti durante i passaggi più celebrativi del presidente, soprattutto quando rivendica i risultati economici e la linea dura sull'immigrazione.

Trump difende i tagli fiscali approvati dalla maggioranza repubblicana, rivendica l'aumento della produzione petrolifera americana e l'arrivo di oltre 80 milioni di barili dal Venezuela, e ribadisce che con l'Iran sono in corso negoziati, ma che gli Stati Uniti non permetteranno mai a Teheran di ottenere l'arma nucleare.

Il momento di maggiore tensione arriva quando il presidente si rivolge direttamente ai parlamentari dell'opposizione che non si alzano ad applaudire alcune sue dichiarazioni. Guardando verso i banchi democratici, afferma: "Dovreste vergognarvi di voi stessi a non alzarvi in piedi". E poi, indicandoli, aggiunge: "Questa gente è pazza, sono pazzi".

L'affondo arriva mentre parte dell'Aula resta seduta e i repubblicani applaudono. È uno dei passaggi che fotografa plasticamente la distanza tra le due metà del Congresso. Nel finale, Trump annuncia una nuova "guerra alle frodi" affidata al vicepresidente JD Vance e chiude con un richiamo alla rivoluzione del 1776, evocando un futuro che descrive come più grande e più glorioso per gli Stati Uniti.