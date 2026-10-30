Da Star Trek al Professor X, i fan piangono Patrick Stewart

Roma, 30 ott. (askanews) - A Los Angeles in tanti si fermano per un ricordo davanti alla sua stella sulla Hollywood Walk of Fame.

È morto a 86 anni l'attore britannico Patrick Stewart, celebre per l'interpretazione del capitano Jean-Luc Picard nella saga di Star Trek e per quella del Professor X negli X-Men.

Soffriva di Alzheimer e demenza neurodegenerativa, la sua scomparsa è stata resa nota dalla sua agente sui social. È morto nella sua casa di Los Angeles, assistito dalla moglie Sunny. "Mi sento davvero triste - dice una fan - crescendo, ho 38 anni, ho guardato tutti i suoi film". "Ho appena scoperto che è morto. Non ne avevo idea. Sono sorpreso. Voglio dire, era più grande ma... è una figura amata dai millennial come me per aver recitato in Star Trek e in molti altri film è triste sentirlo" aggiunge un uomo.

Partito dal teatro con la Royal Shakespeare Company e il National Theatre di Londra, ha lavorato alla televisione britannica ma la sua fama è esplosa con Star Trek.

"Ha esplorato la condizione umana in tutta la sua complessità poetica e ha portato speranza non solo ai confini più remoti del Marvel Cinematic Universe, anche nell'ultima frontiera più celebre della fantascienza a bordo della nave Enterprise", si legge nell'annuncio della sua scomparsa.