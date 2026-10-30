ULTIME NOTIZIE 30 OTTOBRE 2026

Da Star Trek al Professor X, i fan piangono Patrick Stewart

Roma, 30 ott. (askanews) - A Los Angeles in tanti si fermano per un ricordo davanti alla sua stella sulla Hollywood Walk of Fame.

È morto a 86 anni l'attore britannico Patrick Stewart, celebre per l'interpretazione del capitano Jean-Luc Picard nella saga di Star Trek e per quella del Professor X negli X-Men.

Soffriva di Alzheimer e demenza neurodegenerativa, la sua scomparsa è stata resa nota dalla sua agente sui social. È morto nella sua casa di Los Angeles, assistito dalla moglie Sunny. "Mi sento davvero triste - dice una fan - crescendo, ho 38 anni, ho guardato tutti i suoi film". "Ho appena scoperto che è morto. Non ne avevo idea. Sono sorpreso. Voglio dire, era più grande ma... è una figura amata dai millennial come me per aver recitato in Star Trek e in molti altri film è triste sentirlo" aggiunge un uomo.

Partito dal teatro con la Royal Shakespeare Company e il National Theatre di Londra, ha lavorato alla televisione britannica ma la sua fama è esplosa con Star Trek.

"Ha esplorato la condizione umana in tutta la sua complessità poetica e ha portato speranza non solo ai confini più remoti del Marvel Cinematic Universe, anche nell'ultima frontiera più celebre della fantascienza a bordo della nave Enterprise", si legge nell'annuncio della sua scomparsa.

SPETTACOLO
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi