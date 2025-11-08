Da Sotheby's un autoritratto di Frida Kahlo e il wc d'oro di Cattelan

Roma, 8 nov. (askanews) - Un autoritratto della famosa artista messicana Frida Kahlo, e il celebre gabinetto d'oro di Maurizio Cattelan: sono due delle opere presentate da Sotheby's nella sua nuova sede di Manhattan nell'ambito delle sue vendite autunnali "di punta". "El sueno (La cama)", stimato tra i 40 e i 60 milioni di dollari, potrebbe stabilire un nuovo record per un'opera realizzata da una donna.

Anna Di Stasi, responsabile del dipartimento di arte latino-americana di Sotheby's: "Questo in effetti è un oggetto che lei teneva nella sua camera da letto, sopra il letto, quindi è davvero un autoritratto, non solo di se stessa, ma anche della sua quotidianità e di come lei rappresentava l'idea non solo di vivere, ma anche di morire, dormire ed essere svegli, questa dualità della vita".

"È un quadro molto personale e profondamente psicologico, in cui l'artista fonde motivi folcloristici della cultura messicana con il surrealismo europeo. Questo è quindi l'inizio di ciò per cui sarebbe poi diventata famosa, ovvero una delle più grandi surrealiste dell'America Latina, un termine con cui lei non era del tutto d'accordo, ma malgrado tutto, data la bellezza della sua iconografia, ha perfettamente senso incorporarla all'interno del movimento".

Ma non è l'unica opera famosa ad andare in vendita nei "New York Sales" di Sotheby's: la casa d'aste presenta anche la famosa toilette d'oro massiccio 18 carati di Maurizio Cattelan. David Galperin, responsabile del dipartimento d'arte contemporanea di Sotheby's:

"Ne sono state realizzate solo due: l'altra versione era esposta al Guggenheim, dove per oltre un anno più di 100.000 persone hanno fatto la fila per usarla. Tre anni dopo, è stata esposta nella mostra personale di Cattelan al Blenheim Palace, dove è stata rubata e non è mai stata ritrovata. Questa è l'unica altra edizione esistente".