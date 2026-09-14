Da Sissi a Sinner, storie di star e benessere all'Hotel Terme Merano

Merano, 14 set. (askanews) - "Per quello che riguarda i nostri ospiti italiani, sicuramente c'è anche Gerry Scotti, un certo Sinner, che è stato qua l'anno scorso". Merano ha una lunga storia di nomi famosi giunti fino a qua per "passare le acque": dall'imperatrice Sissi la località sul Passirio conquistò l'onore delle cronache. L'Hotel Terme Merano ha una storia un po' più breve, che però con Jannik Sinner prende il volo, in virtù di come le star dei giorni nostri riescono a fare la differenza. Una storia corta e lunga allo stesso tempo, della quale Rudi Theiner, direttore (General Manager) dell'Hotel Terme Merano dal mese di ottobre del 2011, conosce tutti i segreti.

"Sinner era qua l'anno scorso, perché è stato eletto sportivo dell'anno dell'Alto Adige", spiega.

Nella foto ricordo che ci mostra il direttore, il campionissimo è con un raggiante barman della struttura. "Lui veniva e tutti volevano fare le foto", dice.

Va detto che i grandi nomi non sono solo tra gli ospiti. Vere star dell'architettura hanno firmato questa struttura: sospesa fra il cielo e la terra in una città celebre per le sue acque, la Sky Spa dell'Hotel, progetto dall'architetto di Bressanone Hugo Demetz, è luogo dotato di design ricercato e una vista unica: il centro wellness in vetro e legno guarda i tetti liberty di Merano, le Alpi, diversi castelli, i giardini di Castel Trauttmansdorff e il Parco delle Terme. E tra palme e le whirlpool all'aperto, c'è l'Infinity-pool scoperta e riscaldata (32-34°C), lunga 22 metri con accesso interno ed esterno in ogni stagione dell'anno

"Le Terme sono state aperte nel 2005 e l'hotel nel 2006, festeggiamo vent'anni quest'anno", ricorda Theiner.

Il progetto architettonico dell'Hotel Terme Merano è stato firmato dagli architetti berlinesi Baumann e Zillich per la struttura esterna, mentre l'interior design e il progetto esecutivo sono di Matteo Thun.

Tra la Spa e gli "Olivi" ristorante dell'hotel si incontrano - credeteci perché ne abbiamo viste - anche bionde stelle di Hollywood in incognito che apprezzano molto la cucina dello chef Karlheinz Falk. Ma Theiner quando gli si chiede chi sono gli ospiti ovvero chi è la Sissi dei giorni nostri, si tiene sul vago: "Tanta gente giovane, sono più coppie diciamo che si fanno un bel weekend o anche due tre giornate in tranquillità".

Servizio di Cristina Giuliano

Montaggio Linda Verzani

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