ULTIME NOTIZIE 27 FEBBRAIO 2026

Da Sanremo a Frosinone, musica di Bennato incontra la fragilità

Roma, 27 feb. (askanews) - Una visita carica di emozione e significato quella di Edoardo Bennato alla Cittadella Cielo, sede della Comunità Nuovi Orizzonti, comunità di diritto pontificio fondata da Chiara Amirante. L'artista napoletano, tra i più amati protagonisti della musica italiana, ha scelto di trascorrere alcune ore all'interno della struttura che rappresenta il cuore pulsante dell'opera di Nuovi Orizzonti, impegnata nell'accoglienza e nel sostegno di persone che vivono situazioni di disagio, fragilità e marginalità sociale.

Durante la visita, Bennato ha preso parte alla Santa Messa celebrata da Don Davide Banzato, condividendo con gli ospiti e gli operatori un momento di raccoglimento e spiritualità. Un'occasione vissuta in un clima di grande semplicità, in cui la presenza dell'artista si è inserita con naturalezza nella vita quotidiana della comunità, fatta di preghiera, ascolto e relazioni autentiche.

Nei giorni in cui la musica italiana è protagonista sul palco del Festival di Sanremo, tra luci, applausi e milioni di telespettatori, Edoardo Bennato ha scelto un luogo diverso per vivere la forza delle sue canzoni: la Cittadella Cielo di Frosinone. Un palcoscenico meno mediatico, ma altrettanto significativo, dove la musica diventa incontro, ascolto e speranza concreta.

Al termine della celebrazione, il cantautore si è intrattenuto a lungo con i ragazzi accolti nella Cittadella Cielo. Tra sorrisi, strette di mano e dialoghi spontanei, Bennato ha ascoltato le loro storie, condividendo parole di incoraggiamento e riflessioni sulla vita, sulle difficoltà e sulla forza di rialzarsi.

Un momento particolarmente intenso, in cui la musica filo conduttore della carriera dell'artista è diventata anche linguaggio di vicinanza e speranza. Le sue canzoni, che hanno accompagnato intere generazioni, hanno rappresentato per molti un simbolo di libertà, ricerca e autenticità.

La presenza di Edoardo Bennato alla Cittadella Cielo ha rappresentato un segno concreto di attenzione verso la missione della Comunità Nuovi Orizzonti, che da anni opera in Italia e nel mondo per offrire percorsi di rinascita personale e reinserimento sociale. Una giornata intensa, vissuta all'insegna della condivisione e della speranza, che ha lasciato un segno profondo nei cuori di quanti hanno potuto partecipare a questo incontro speciale.

CRONACA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi