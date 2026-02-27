Da Sanremo a Frosinone, musica di Bennato incontra la fragilità

Roma, 27 feb. (askanews) - Una visita carica di emozione e significato quella di Edoardo Bennato alla Cittadella Cielo, sede della Comunità Nuovi Orizzonti, comunità di diritto pontificio fondata da Chiara Amirante. L'artista napoletano, tra i più amati protagonisti della musica italiana, ha scelto di trascorrere alcune ore all'interno della struttura che rappresenta il cuore pulsante dell'opera di Nuovi Orizzonti, impegnata nell'accoglienza e nel sostegno di persone che vivono situazioni di disagio, fragilità e marginalità sociale.

Durante la visita, Bennato ha preso parte alla Santa Messa celebrata da Don Davide Banzato, condividendo con gli ospiti e gli operatori un momento di raccoglimento e spiritualità. Un'occasione vissuta in un clima di grande semplicità, in cui la presenza dell'artista si è inserita con naturalezza nella vita quotidiana della comunità, fatta di preghiera, ascolto e relazioni autentiche.

Nei giorni in cui la musica italiana è protagonista sul palco del Festival di Sanremo, tra luci, applausi e milioni di telespettatori, Edoardo Bennato ha scelto un luogo diverso per vivere la forza delle sue canzoni: la Cittadella Cielo di Frosinone. Un palcoscenico meno mediatico, ma altrettanto significativo, dove la musica diventa incontro, ascolto e speranza concreta.

Al termine della celebrazione, il cantautore si è intrattenuto a lungo con i ragazzi accolti nella Cittadella Cielo. Tra sorrisi, strette di mano e dialoghi spontanei, Bennato ha ascoltato le loro storie, condividendo parole di incoraggiamento e riflessioni sulla vita, sulle difficoltà e sulla forza di rialzarsi.

Un momento particolarmente intenso, in cui la musica filo conduttore della carriera dell'artista è diventata anche linguaggio di vicinanza e speranza. Le sue canzoni, che hanno accompagnato intere generazioni, hanno rappresentato per molti un simbolo di libertà, ricerca e autenticità.

La presenza di Edoardo Bennato alla Cittadella Cielo ha rappresentato un segno concreto di attenzione verso la missione della Comunità Nuovi Orizzonti, che da anni opera in Italia e nel mondo per offrire percorsi di rinascita personale e reinserimento sociale. Una giornata intensa, vissuta all'insegna della condivisione e della speranza, che ha lasciato un segno profondo nei cuori di quanti hanno potuto partecipare a questo incontro speciale.