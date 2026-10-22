Da Parlamento Ue premio Sakharov a Corte penale internazionale

Strasburgo, 22 ott. (askanews) - La Corte penale internazionale ha ricevuto il prestigioso Premio Sacharov per i diritti umani dell'Unione europea, nel momento in cui sta affrontando le sanzioni degli Usa.

"L'Unione europea si fonda sul rispetto del multilateralismo e delle istituzioni internazionali, e questo premio riconosce l'importante lavoro svolto dalla Corte nel difendere il diritto internazionale e la giustizia", ha affermato la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, davanti agli eurodeputati a Strasburgo che hanno accolto l'annuncio del premio con un lungo applauso, tutti in piedi.