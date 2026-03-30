ULTIME NOTIZIE 30 MARZO 2026

Da Netflix a George Washington: attorno a Philadelphia storia e mall

Milano, 30 mar. (askanews) - Capitale dei giardini d'America, meta per lo shopping e anche per l'avventura all'aperto, The Countryside of Philadelphia è un luogo dove la storia è protagonista. La regione giocò un ruolo cruciale nella Guerra d'Indipendenza: il campo di battaglia di Brandywine vide la vittoria degli inglesi nel più grande scontro della Rivoluzione, mentre Valley Forge ospitò il campo invernale dell'Esercito continentale tra il 1777 e il 1778. Tappa interessante se si affronta un viaggio negli States nel 2026, anno che celebra il 250esimo anniversario della loro fondazione.

A spiegarlo Greg Edevane, director of global development The Countryside of Philadelphia: "Abbiamo in programma molte rievocazioni storiche in occasione del 250esimo anniversario della Dichiarazione d'Indipendenza. Molti eventi si svolgeranno al Valley Forge National Historical Park, dove George Washington e le sue truppe si accamparono durante la Guerra d'Indipendenza americana. Abbiamo anche il campo di battaglia di Brandywine, teatro di una delle battaglie della Guerra d'Indipendenza. Ma la novità più interessante e divertente della nostra regione è la Netflix House. Netflix ha creato un'esperienza unica nel suo genere. È la prima 'house' di questo tipo che abbiano mai costruito e celebra tutto ciò che riguarda Netflix. È un po' difficile da spiegare a parole, ma visitate il sito web per scoprirla. È davvero fantastica. Si trova all'interno del King of Prussia Mall, il centro commerciale più grande degli Stati Uniti per superficie commerciale. Quindi troverete tutti i marchi di alta moda che si trovano a New York: Louis Vuitton, Prada, Gucci. Ma siamo esenti da tasse su abbigliamento e scarpe. Quindi c'è un bel risparmio. E poi, al King of Prussia Mall, abbiamo appena aperto Eataly. Eataly è ovviamente molto popolare tra i nostri visitatori italiani. E questo è il primo nello stato della Pennsylvania. Ne siamo davvero entusiasti".

Per il viaggiatore la campagna circostante Philadelphia, a 45 minuti dall'aeroporto internazionale della città, offre una varietà di esperienze legate a natura, storia e gastronomia, con oltre 35 giardini, molti dei quali storici, ex tenute private aperte al pubblico, noti come la "capitale americana dei giardini" e Longwood Gardens, il più grande giardino espositivo USA con la maggiore collezione di fontane del Nord America.

Immagini: askanews e Countryside of Philadelphia

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