Da Minneapolis il video di una donna trascinata da agenti dell'Ice

Milano, 18 dic. (askanews) - Le critiche del capo della polizia di Minneapolis agli agenti federali anti-immigrazione, dopo uno scontro con i manifestanti e un tentativo di arresto di una donna, stanno facendo il giro del mondo. Il tutto è scaturito dalle immagini che mostrano un agente che le si sarebbe inginocchiato sulla schiena, mentre giaceva su un cumulo di neve, e poi ha cercato di trascinarla verso un'auto. "Lasciatela andare! Lasciatela andare!" gridano gli astanti.

Le tensioni sono aumentate nell'area di Minneapolis-St. Paul, mentre le autorità federali continuano a reprimere l'immigrazione, concentrandosi sulla comunità somala della regione, la più numerosa. Il video girato da un testimone durante lo scontro di lunedì in un quartiere di Minneapolis e postato sui social, mostra persone che urlavano agli agenti dell'Immigration and Customs Enforcement (Ice) di rilasciare la donna, sostenendo che fosse incinta e non riuscisse a respirare.

Il capo della polizia di Minneapolis Brian O'Hara ha criticato le tattiche adottate dalle autorità federali per controllare l'immigrazione. Non solo, dal sindaco ai rappresentanti della comunità somala della città, in un altro video sono in molti a esprimere sconcerto. E il post si intitola: "Siamo orgogliosi di sostenere le nostre comunità di immigrati e rifugiati. La nostra città è più forte quando restiamo uniti".