Da Minneapolis allo spot da 200 milioni: Trump licenzia Kristi Noem

Milano, 6 mar. (askanews) - Donald Trump ha licenziato la responsabile del dipartimento della sicurezza interna Kristi Noem nominando al suo posto Markwayne Mullin, senatore dell'Oklahoma e ex combattente professionista di MMA.

Noem, grande sostenitrice Maga e volto della politica del pugno di ferro contro gli immigrati voluta da Trump, era già finita nel mirino del presidente dopo il disastro di Minneapolis, dove due americani, Renee Good e Alex Pretti, sono stati uccisi dagli agenti dell'Ice, mettendo in grossa difficoltà l'amministrazione Trump sulla gestione della questione immigrazione illegale.

A irritare definitivamente il presidente, una audizione di Noem alla Commissione Senato su una pubblicità per il Dipartimento che aveva suscitato forti polemica: molti media, come Propublica, avevano rilanciato il video tutto centrato su Noem a cavallo in vaste praterie. Una sorta di auto promozione, costato 200 milioni di dollari.

"Abbiamo seguito le procedure legali", risponde Noem al senatore John Kennedy" che le chiede più volte se il presidente sapeva che avrebbe speso quei soldi pubblici per quel video. "Sì", conferma lei.

I democratici hanno accolto con grande favore l'addio di Noem, finita alle cronache anche per aver detto di aver ucciso il suo cane di 14 mesi in quanto non addestrabile. L'ex segretaria della sicurezza, come annunciato in un post su Truth da Trump, sarà nominata "Inviata speciale per lo 'Shield of the Americas'", la nostra nuova iniziativa di sicurezza in Occidente", ha scritto.