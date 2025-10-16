Da Lebron a Magic Johnson: in arrivo le carte collezionabili NBA 25-26

Milano, 16 ott. (askanews) - Fanatics Collectibles e la National Basket Association hanno annunciato il ritorno di Topps come licenziatario ufficiale ed esclusivo delle carte collezionabili NBA. Il brand colosso delle trading card si appresta quindi a lanciare Topps Basketball 2025-26, disponibile dal 24 ottobre online e nei negozi e rivenditori di tutto il mondo.

La collezione include i giocatori delle 30 squadre NBA e alcune leggende del basket. Tra gli atleti in esclusiva con Fanatics Collectibles figurano LeBron James, Victor Wembanyama, Cooper Flagg e Dylan Harper, mentre tra le leggende Magic Johnson, Shaquille O'Neal, Dwyane Wade.

Il trailer che annuncia la collezione.