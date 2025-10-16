ULTIME NOTIZIE 16 OTTOBRE 2025

Da Lebron a Magic Johnson: in arrivo le carte collezionabili NBA 25-26

Milano, 16 ott. (askanews) - Fanatics Collectibles e la National Basket Association hanno annunciato il ritorno di Topps come licenziatario ufficiale ed esclusivo delle carte collezionabili NBA. Il brand colosso delle trading card si appresta quindi a lanciare Topps Basketball 2025-26, disponibile dal 24 ottobre online e nei negozi e rivenditori di tutto il mondo.

La collezione include i giocatori delle 30 squadre NBA e alcune leggende del basket. Tra gli atleti in esclusiva con Fanatics Collectibles figurano LeBron James, Victor Wembanyama, Cooper Flagg e Dylan Harper, mentre tra le leggende Magic Johnson, Shaquille O'Neal, Dwyane Wade.

Il trailer che annuncia la collezione.

SPORT
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi