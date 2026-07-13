ULTIME NOTIZIE 13 LUGLIO 2026

Da Jurassic Park all'Ottobre Rosso, il cinema saluta Sam Neill

Milano, 13 lug. (askanews) - Aveva quella faccia "un po' così" che spesso nel cinema diventa sinonimo di personaggi indimenticabili, anche se talvolta secondari. L'attore neozelandese, ma con cittadinanza irlandese, Sam Neill, noto al grande pubblico soprattuto per Jurassic Park, ma anche per altri film di grande successo come Caccia a Ottobre Rosso, aveva quella faccia, e l'ha portata nell'immaginario collettivo. È morto in Australia a 78 anni e la famiglia, nel dare l'annuncio, ha parlato di un decesso "improvviso e inatteso". Più volte nominato ai Golden Globe, è stato anche un doppiatore e un regista e ha recitato in molte serie tv, come per esempio Peak Blinders.

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