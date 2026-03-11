ULTIME NOTIZIE 11 MARZO 2026

Da Israele attacchi aerei contro presunti obiettivi di Hezbollah

Beirut, 11 mar. (askanews) - Le immagini diffuse dall'esercito israeliano ritraggono attacchi aerei contro presunti obiettivi di Hezbollah in varie zone del Libano. In queste ore Israele ha intensificato le operazioni, colpendo la periferia meridionale di Beirut - roccaforte del gruppo militante sciita Hezbollah, filo-iraniano, che opera sia come partito politico sia come forza armata - e il Libano meridionale.

Questi raid hanno portato il numero di sfollati a quasi 760.000. L'esercito israeliano aveva precedentemente annunciato un'ondata di attacchi su Beirut, affermando che aveva come obiettivo "le infrastrutture di Hezbollah".

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi