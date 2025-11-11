ULTIME NOTIZIE 11 NOVEMBRE 2025

Da Google un maxi-piano di 5,5 miliardi di investimenti in Germania

Roma, 11 nov. (askanews) - Google ha annunciato "il più grande piano di investimenti mai realizzato" in Germania, per un valore di 5,5 miliardi di euro entro il 2029: una scommessa sul "futuro digitale" del Paese, che vuole recuperare il ritardo nella corsa all'intelligenza artificiale. Il gigante tecnologico americano vuole investire in particolare in "più infrastrutture di intelligenza artificiale, capacità cloud e crescita economica", ha dichiarato Philipp Justus, direttore di Google Germania, durante una conferenza stampa negli uffici del land dell'Assia a Berlino.

"Che significa questo concretamente? Stiamo costruendo un nuovo data center all'avanguardia in Assia e ampliandone un altro già esistente. Stiamo inoltre sviluppando le nostre sedi di Google, i nostri uffici a Monaco, Berlino e Francoforte. Con questo programma di investimenti ci impegniamo a garantire una crescita a lungo termine qui in Germania".

Un progetto che, secondo gli amministratori di Google nel paese, avrà forti ricadute anche sull'occupazione: "L'effetto moltiplicatore macroeconomico di questi investimenti sarà notevole. Stimiamo che i nostri investimenti creeranno circa 9.000 posti di lavoro all'anno in Germania".

