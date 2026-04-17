Da Google 2 mln di dollari per formare universitari italiani su AI

Milano, 15 apr. (askanews) - Google investirà 2 milioni di dollari per formare almeno 13.000 studenti universitari italiani che stanno per entrare nel mondo del lavoro.
Il colosso di Mountain View ha presentato infatti "AI Works for Italy", un'iniziativa a lungo termine per diffondere le competenze digitali in Italia, nata dalla collaborazione di con l'organizzazione no-profit Inco che ha mappato le posizioni entry-level in cui vengono richieste competenze in ambito Ai.
Da questa ricerca si è sviluppato il programma (NewFutures:AI), in partnership con la no-profit Chance, che offre agli studenti dell'ultimo anno di università risorse formative, gratis per gli atenei italiani. Fra i primi partecipanti le università di Roma Tre, Salerno e Sassari.
Il programma prevede anche il finanziamento di nuovi corsi dedicati ai lavoratori sull'intelligenza artificiale.