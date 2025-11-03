ULTIME NOTIZIE 03 NOVEMBRE 2025

Da garage di casa a deposito di droga: 300 ovuli di marijuana in frigo

Catania, 3 nov. (askanews) - Un garage di casa trasformato in deposito di droga. È successo a Catania dove la Polizia di Stato, durante una serie di controlli in zone note come aree di spaccio, ha scoperto un box di una abitazione privata in cui venivano conservati in un frigo oltre 300 ovuli di marijuana e panetti di hashish.

Fondamentale l'aiuto dei cani antidroga, in servizio in quel momento con la pattuglia, che mentre passavano davanti al locale hanno indirizzato gli agenti. Da lì è stato individuato il proprietario, un 57enne catanese, che ha aperto il garage dove è stata scoperta la droga. L'uomo è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

