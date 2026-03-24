Da Fontana a D'Alema, l'omaggio bipartisan ai funerali di Cirino Pomicino

Roma, 24 mar. (askanews) - Folla di politici ai funerali dell'ex storico ministro democristiano Paolo Cirino Pomicino, scomparso sabato 21 marzo a 86 anni.
Tra i primi ad arrivare nella Basilica del Sacro Cuore Immacolato di Maria a piazza Euclide a Roma il presidente della Camera Lorenzo Fontana, Pier Ferdinando Casini, l'ex presidente del Consiglio Massimo D'Alema, il capogruppo di Forza Italia al Senato Maurizio Gasparri, e numerosi esponenti politici appartenuti alla stessa stagione politica di Pomicino o alla generazione immediatamente successiva come Lorenzo Cesa, Gianfranco Rotondi, Clemente Mastella. Presente anche l'ex magistrato Armando Spataro.