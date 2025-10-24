ULTIME NOTIZIE 24 OTTOBRE 2025

Da FAPAV un videoclip musicale contro la pirateria: "Dreamers"

Roma, 24 ott. (askanews) - Alla Festa del Cinema di Roma 2025, FAPAV ha celebrato i giovani talenti che sognano di lavorare nel mondo dell'audiovisivo, presentando in anteprima "Dreamers", il primo videoclip musicale antipirateria italiano, realizzato con il Centro Sperimentale di Cinematografia e la Scuola di Doppiaggio Cantato Ermavilo. Basato sul brano "A Million Dreams" da The Greatest Showman, il video è stato scritto da Giulia Uda e diretto da Paolo Gentilella e Annalisa Fania con una troupe di giovani under 30. L'opera, spin-off della campagna "We Are Stories", racconta la passione e i sogni delle nuove generazioni che desiderano costruire il proprio futuro nel cinema. Il Presidente FAPAV, Federico Bagnoli Rossi, ha sottolineato come l'iniziativa dimostri "le potenzialità dell'audiovisivo nel veicolare il rispetto della legalità, tutelando i sogni di chi vuole lavorare nel settore". FAPAV, nata nel 1988, continua a difendere la creatività e la proprietà intellettuale nell'industria audiovisiva italiana.

